المعايطة يلتقي أبو الغيط لبحث تعزيز التعاون الانتخابي العربي

وجرى خلال اللّقاء استعراض آفاق تطوير العلاقة بين المنظّمة العربيّة للإدارات الانتخابيّة وجامعة الدول العربيّة، بما يكرّس التعاون المؤسّسيَّ ويعزّز تبادل الخبرات الفنيّة بين الدول العربيّة، دعمًا لمسارات الديمقراطيّة والعمل العربيِّ المشترك في المجال الانتخابيّ.
وأكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصّةً في ظلِّ التحدّيات الإقليميّة الراهنة.
-
أخبار متعلقة
-
5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار
-
وزير الشباب: نادي الحسين إربد نموذج في العمل المؤسسي والتنافسية العالية
-
اطلاق برنامج "جيل مستعد " لتحويل التعليم التقني
-
"يا ليت".. رواية توثّق النكبة بعيون طفلة وتجدد الذاكرة الفلسطينية
-
جناح الجامعات الأردنية يلفت الأنظار في القاهرة .. آلاف الزوار في المنتدى الدولي للجامعات
-
تخريج المشاركين في أكاديمية النزاهة 2025