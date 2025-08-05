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المعايطة يلتقي أبو الغيط لبحث تعزيز التعاون الانتخابي العربي

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الثلاثاء، 05-08-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، رئيس المنظّمة العربيّة للإدارات الانتخابيّة، الأمين العامَّ لجامعة الدول العربيّة، أحمد أبو الغيط، في مقرِّ الأمانة العامّة للجامعة في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الانتخابيّ.

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وجرى خلال اللّقاء استعراض آفاق تطوير العلاقة بين المنظّمة العربيّة للإدارات الانتخابيّة وجامعة الدول العربيّة، بما يكرّس التعاون المؤسّسيَّ ويعزّز تبادل الخبرات الفنيّة بين الدول العربيّة، دعمًا لمسارات الديمقراطيّة والعمل العربيِّ المشترك في المجال الانتخابيّ.


وأكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصّةً في ظلِّ التحدّيات الإقليميّة الراهنة.

 
 
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