المعايطة يلتقي أبو الغيط لبحث تعزيز التعاون الانتخابي العربي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، رئيس المنظّمة العربيّة للإدارات الانتخابيّة، الأمين العامَّ لجامعة الدول العربيّة، أحمد أبو الغيط، في مقرِّ الأمانة العامّة للجامعة في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الانتخابيّ.

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وجرى خلال اللّقاء استعراض آفاق تطوير العلاقة بين المنظّمة العربيّة للإدارات الانتخابيّة وجامعة الدول العربيّة، بما يكرّس التعاون المؤسّسيَّ ويعزّز تبادل الخبرات الفنيّة بين الدول العربيّة، دعمًا لمسارات الديمقراطيّة والعمل العربيِّ المشترك في المجال الانتخابيّ.