المعونة الوطنية يعلن موعد صرف الدعم النقدي الموحد

وقال صوالحة، إن من المتوقع أن تكون المبالغ في حسابات المنتفعين البنكية والمحافظ الإلكترونية خلال اليومين المقبلين.
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