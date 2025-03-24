المعونة الوطنية يعلن موعد صرف الدعم النقدي الموحد

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة، أن صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامجي الدعم النقدي الموحد والمعونات الشهرية سيتم خلال اليومين المقبلين حرصا من الصندوق لحاجة هذه الأسر لشراء مستلزمات العيد.

اضافة اعلان