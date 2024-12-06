المــوت يُغيب الفنان الأردني فيصل حلمي

الوكيل الإخباري- نعت نقابة الفنانين الأردنيين الفنان فيصل حلمي أبو شنب، أحد أعضائها، الذي وافته المنية مساء يوم الخميس.



وجاء في نص النعي المنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "إيماناً بقضاء الله وقدره، ينعى نقيب الفنانين، المخرج محمد يوسف العبادي، ومجلس النقابة والهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة، الزميل المطرب الكبير فيصل حلمي أبو شنب، الذي وافته المنية يوم الخميس 5/12/2024."



وقد تم دفن الفقيد، وفتح بيت عزاء له اليوم الجمعة.

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يذكر أن فيصل حلمي مطرب ومخرج أردني من مواليد عمان. أصبح فناناً معتمداً في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية عام 1976، من أشهر أغانيه أغنية «روحوا قلولو الأسمراني»، كما أخرج مسرحية شاميل وحبكي في الأجزاء الثلاثة.



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