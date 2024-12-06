 
الجمعة 2024-12-06 07:40 م
 

المــوت يُغيب الفنان الأردني فيصل حلمي

الفنان الاردني فـيـصـل حـلـمـي أبو شنب
الفنان الاردني فـيـصـل حـلـمـي أبو شنب
الجمعة، 06-12-2024 05:20 م

الوكيل الإخباري-  نعت نقابة الفنانين الأردنيين الفنان فيصل حلمي أبو شنب، أحد أعضائها، الذي وافته المنية مساء يوم الخميس.

وجاء في نص النعي المنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "إيماناً بقضاء الله وقدره، ينعى نقيب الفنانين، المخرج محمد يوسف العبادي، ومجلس النقابة والهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة، الزميل المطرب الكبير فيصل حلمي أبو شنب، الذي وافته المنية يوم الخميس 5/12/2024."

وقد تم دفن الفقيد، وفتح بيت عزاء له اليوم الجمعة.

اضافة اعلان

 

يذكر أن فيصل حلمي مطرب ومخرج أردني من مواليد عمان. أصبح فناناً معتمداً في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية عام 1976، من أشهر أغانيه أغنية «روحوا قلولو الأسمراني»، كما أخرج مسرحية شاميل وحبكي في الأجزاء الثلاثة. 

إنا لله وإنا إليه راجعون


Image1_122024617162457337817.jpg

 

 
gnews

أحدث الأخبار

اثار جرش

أخبار محلية آثار جرش تعكف على تنفيذ مشاريع تطوير وتنقيب في المدينة الأثرية بتكلفة 127 ألف دينار

تعبيرية

أخبار محلية التربية تدعو آلاف المرشحين لاستكمال التدريب لغايات الترفيع (أسماء)

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي

لقطة من الفيديو

عربي ودولي شاهد: اللحظات الاولى للزلزال القوي الذي ضرب الولايات المتحدة

تعبيرية

عربي ودولي الخارجية الأميركية: لا حل عسكريا للصراع في سوريا

لحظة من الفيديو

خاص بالوكيل فيديو: اصطدام مركبة بعامود انارة على الطريق الصحراوي

الفنان الاردني فـيـصـل حـلـمـي أبو شنب

أخبار محلية المــوت يُغيب الفنان الأردني فيصل حلمي

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يقرر إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا



 




الأكثر مشاهدة