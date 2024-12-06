المــوت يُغيب الفنان الأردني فيصل حلمي

وجاء في نص النعي المنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "إيماناً بقضاء الله وقدره، ينعى نقيب الفنانين، المخرج محمد يوسف العبادي، ومجلس النقابة والهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة، الزميل المطرب الكبير فيصل حلمي أبو شنب، الذي وافته المنية يوم الخميس 5/12/2024."
وقد تم دفن الفقيد، وفتح بيت عزاء له اليوم الجمعة.
إنا لله وإنا إليه راجعون
-
أخبار متعلقة
-
التربية تدعو آلاف المرشحين لاستكمال التدريب لغايات الترفيع (أسماء)
-
الأردن يقرر إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة السبت- أسماء
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الدفاع المدني: التعامل مع 1557 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
وزير الثقافة ينعى الفنان فيصل حلمي
-
العبداللات: الرؤية الملكية تعزز حماية حقوق الإنسان
-
الكرك: محاضرة توعوية حول أهمية إعادة تدوير النفايات وفرزها