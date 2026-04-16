"المكتبة الوطنية" تحتفل بيوم العَلَم الأردني

الوكيل الإخباري- احتفلت دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الخميس، بمناسبة يوم العَلَم الأردني.





واستهل الاحتفال الذي رعاه وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، برفع العلم من قبل كشافة طلاب مدرسة الثورة العربية الكبرى التابعة لمديرية الثقافة العسكرية، ومن ثم نشيد العلم الذي أنشدته طالبات مدرسة فاطمة الزهراء التابعة لمديرية الثقافة العسكرية أيضاً.



وفي الاحتفال الذي حمل عنوان "علمنا عال.. راية تجمعنا في ظلها، تحفظ ذاكرة الوطن"، ألقى مدير عام "المكتبة" فراس الضرابعة كلمة قال فيها: "نقف اليوم في رحاب المكتبة الوطنية، بيت الذاكرة ومستودع المجد، لنحتفي برمز لا يشيخ، وراية لم تزل منذ أن تعانقت مع سماء الثورة العربية الكبرى شاهدة على السيادة، وحادية للركب، وعنواناً لكرامة إنسان هذا الحمى العربي الأصيل".



وقال الضرابعة إن القيادة الهاشمية عملت دوماً على بناء المواطن الواعي والمنتمي، مشيراً إلى أن دور "المكتبة" يأتي ضمن هذا السياق عبر توثيق وصون تاريخ هذا الحمى الأردني وسرديته الوطنية ومسيرة أبنائه وإبداعاتهم، ليبقى الإرث الأردني نبراساً يضيء درب المستقبل لكل مواطن يعتز بهويته ويفخر برايته.



وأكد أنه حينما نرفع راية الوطن إنما نرفع رمز سيادتنا الذي يجمع قلوب الأردنيين جميعاً في ظل قيادة هاشمية حكيمة لم تزدها الأزمات إلا ثباتاً وصموداً، وأنه بمناسبة يوم العلم يتجدد العهد للوطن وقيادته، وأن الأردن سيبقى شامخاً خلف قيادته الهاشمية، ورايته عالية لا تنحني، ودوره فاعل لا يغيب.



من جهته، قال المؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي إن العلم الأردني يمثل القيم والمعاني التي عبّرت عنها ألوانه من تاريخنا العربي والإسلامي وتاريخ الملوك الهاشميين وقيادتهم الحكيمة.



وأكد أن الأردنيين في هذا الوطن الأعز يفتخرون بقيمهم ويعتزون بأرضهم التي تتزين بالإنجاز والشهادة، كما تتزين بالعلم الأردني، وأنهم يعلنون أن الأردن موطن الإباء والشموخ.



واشتمل الاحتفال على فقرات إلقاء قصائد وطنية من الشعر العمودي والنبطي، شارك فيها رئيس دارة الشعراء الأردنيين الشاعر تيسير الشماسين، ورئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين الشاعر النبطي عليان العدوان، والشاعران عدنان السعودي والنبطي إبراهيم الرواحنة، تغنت قصائدهم بالوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني وراية الوطن.



كما ألقى الطالب محمد الضرابعة كلمة باسم طلاب وطالبات المدارس المشاركة أبرز فيها قيمة العلم وارتباطه الوثيق بالوطن، وألقت كذلك الطالبة براء المعايطة كلمة عبرت فيها عن قيم الانتماء الوطني وارتباط الانتماء بالعلم، وألقى الطالب أيهم القيسي قصيدة وطنية من الشعر النبطي.



وفي الاحتفال قدمت فرقة جمعية منتدى مادبا لإحياء التراث لوحات من فنون السامر الأردني، كما قدم طلاب وطالبات مدارس الثقافة العسكرية، ممثلة بمدرستي الثورة العربية الكبرى للبنين وفاطمة الزهراء للبنات، لوحات من فنون الدبكة الأردنية التراثية وفنون التراث الشركسي.



وفي ختام الاحتفال افتتح الضرابعة والحضور معرض "الراية" الذي اشتمل على وثائق وطنية تاريخية وصور فوتوغرافية وكتب تعكس تاريخ الأردن ودور القيادة الهاشمية في بناء الأردن وتطوره والمنجزات التي تحققت.



وسلّم الضرابعة دروع "المكتبة" التكريمية على جميع المشاركين في الاحتفال.





