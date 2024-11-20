المكتبة الوطنية تفتتح معرضا وثائقيا في كلية إربد الجامعية

الوكيل الإخباري- افتتحت دائرة المكتبة الوطنية، بالتعاون مع كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، معرضا وثائقيا في حرم الكلية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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