المكتبة الوطنية تفتتح معرضا وثائقيا في كلية إربد الجامعية

وقال عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات خلال افتتاحه المعرض مندوبا عن رئيس الجامعة، إن إقامة مثل هذه المعارض تعد فرصة كبيرة وضرورية للطلبة للإطلاع على تاريخ الأردن الحديث، وتعزيز الانتماء والولاء، وزرع قيم الفخر والاعتزاز في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلبة، وتعريفهم بالنهضة الشاملة في المملكة في الـ25 عاما الماضية.
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