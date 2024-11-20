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المكتبة الوطنية تفتتح معرضا وثائقيا في كلية إربد الجامعية

دائرة المكتبة الوطنية
دائرة المكتبة الوطنية
الأربعاء، 20-11-2024 05:13 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت دائرة المكتبة الوطنية، بالتعاون مع كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، معرضا وثائقيا في حرم الكلية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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وقال عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات خلال افتتاحه المعرض مندوبا عن رئيس الجامعة، إن إقامة مثل هذه المعارض تعد فرصة كبيرة وضرورية للطلبة للإطلاع على تاريخ الأردن الحديث، وتعزيز الانتماء والولاء، وزرع قيم الفخر والاعتزاز في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلبة، وتعريفهم بالنهضة الشاملة في المملكة في الـ25 عاما الماضية.

 
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