الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط

الوكيل الإخباري- زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط، والتقت عاملين في مختلف أقسام ومديريات الشركة.

وكان في استقبال جلالتها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة سعيد دروزة، والرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق دروزة، ومستشار الشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صلاح المواجدة، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال وإدارة التحالفات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريم دروزة، ومدير مصنع الحكمة في السلط فارس المواجدة، ومجموعة من رؤساء الأقسام ومدراء المديريات في الشركة.