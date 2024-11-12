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الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن باللويبدة

الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن
الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن
الثلاثاء، 12-11-2024 07:29 م

الوكيل الإخباري-   التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في دارة الياسمين باللويبدة سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، كما زارت جلالتها إحدى الشركات المستفيدة من برامج الجمعية وهي محمصة وأكاديمية بُنّي للقهوة.

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وخلال اللقاء الذي حضرته رئيسة مجلس إدارة الجمعية أمل دغلس، استعرضت العضو المؤسس والرئيسة التنفيذية للجمعية ثناء الخصاونة، مسيرة الجمعية في التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم المجتمعات المحلية من خلال التخطيط الاستراتيجي والابداعي الذي يهدف إلى الوصول لأثر حقيقي ومستدام يتميز بالجودة الفعلية التي تترك أثراً ملموساً ينعكس على عمل وأداء المرأة العاملة وصاحبة الأعمال.


وتمكنت الجمعية من تحقيق نجاح باهر عبر تطبيق العديد من البرامج، أهمها وحدة التصدير التي أنشأتها عام 2019 لدعم وصول المرأة إلى الأسواق العالمية من خلال زيادة الفرص التصديرية وجاهزية المشاريع للتصدير.


وتعمل الجمعية من خلال مشروع (تفردي) على تطوير مهارات النساء وقدراتهن لبدء مشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة، وتقوم الجمعية بدور المنسق المحلي لمبادرة مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين التي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية حول دور المرأة ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص من خلال فتح آفاق جديدة لعمل المرأة في مجالات غير تقليدية.

 
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الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن

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