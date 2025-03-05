الملكة تهاتف والدة الطفل محمد و مدير مستشفى البشير

07:58 م

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الوكيل الإخباري- أجرت جلالة الملكة رانيا العبدالله اتصالا هاتفيا مع والدة الطالب محمد الحميدي الذي تعرض للحرق في مدرسة خالد بن الوليد في الرصيفة منذ أيام. اضافة اعلان





واطمأنت جلالتها على صحة الطفل محمد الحميدي ووالدته.



وكذلك اجرت جلالتها اتصالا هاتفيا مع مدير مستشفى البشير للاطمئنان على صحة الطالب الحميدي.