الملكة تهاتف والدة الطفل محمد و مدير مستشفى البشير

واطمأنت جلالتها على صحة الطفل محمد الحميدي ووالدته.
وكذلك اجرت جلالتها اتصالا هاتفيا مع مدير مستشفى البشير للاطمئنان على صحة الطالب الحميدي.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني والبادية ينقذان شخصين حاصرتهما السيول في الرويشد
-
الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة
-
تشكيلات إدارية في وزارة التربية - اسماء
-
ولي العهد يجري اتصالا مع وزير التربية للاستفسار عن قضية الطفل الحميدي
-
ورشة في البادية الشمالية الشرقية حول إدارة المخاطر والأزمات
-
مفوضية اللاجئين: 80% من اللاجئين السوريين يتطلعون للعودة إلى وطنهم قريبا
-
"البحوث الزراعية" يؤكد أهمية التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية
-
اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي