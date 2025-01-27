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الملكة رانيا: اللهم أجبر كسر قلوب عبادك

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جلالة الملكة رانيا العبدالله
الإثنين، 27-01-2025 11:54 ص
الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، بذكرى الإسراء والمعراج المباركة.اضافة اعلان


وقالت جلالتها في تدوينة عبر منصة إكس: "اللهم يا من أسرى بعبده وحبيبه أجبر كسر قلوب عبادك واملأها طمأنينة وسعادة".
 
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