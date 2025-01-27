الملكة رانيا: اللهم أجبر كسر قلوب عبادك

11:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718343 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، بذكرى الإسراء والمعراج المباركة. اضافة اعلان





وقالت جلالتها في تدوينة عبر منصة إكس: "اللهم يا من أسرى بعبده وحبيبه أجبر كسر قلوب عبادك واملأها طمأنينة وسعادة".