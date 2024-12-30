الملكة رانيا: نستقبل عاماً جديداً بأمل السلام

02:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715054 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها في إنستغرام، صورة عائلية. اضافة اعلان





وأرفقت الملكة مع المنشور رسالة مع قرب حلول العام الجديد 2025 جاء فيها: "نستقبل عاماً جديداً على أمل أن تُضيء أيامه القلوب بالسلام".



يشار الى أن هذه الصورة التقطت في احتفالات الأردن باليوبيل الفضي وتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.