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الملكة رانيا: نستقبل عاماً جديداً بأمل السلام

الصورة التقطت في احتفالات الأردن باليوبيل الفضي وتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية
الصورة التقطت في احتفالات الأردن باليوبيل الفضي وتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية
الإثنين، 30-12-2024 02:25 م
الوكيل الإخباري- شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها في إنستغرام، صورة عائلية.اضافة اعلان


وأرفقت الملكة مع المنشور رسالة مع قرب حلول العام الجديد 2025 جاء فيها: "نستقبل عاماً جديداً على أمل أن تُضيء أيامه القلوب بالسلام".

يشار الى أن هذه الصورة التقطت في احتفالات الأردن باليوبيل الفضي وتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.
 
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