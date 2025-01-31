الملكية الأردنية تعلن عن وجهات جديدة - اسماء

وأكّد المجالي، أن الملكية الأردنية تعمل بشكل متواصل على تشغيل الوجهتين الجديدتين بكفاءة عالية في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الملكية أعادت تشغيل جميع الخطوط التي توقفت خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن توسعة كبيرة شهدتها خطوط الملكية خلال العامين الماضيين، خاصة في أوروبا، حيث تمتلك الملكية نقطتين للوجهات في كل دولة أوروبية.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل
-
“الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي
-
وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر وقرى قضاء دير الكهف
-
رئيس الوزراء يدشِّن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة
-
وزير العمل يلتقي نظيره الفلبيني
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
المخبز المتنقل المرسل من الأردن إلى غزة بدأ بالتوزيع في القطاع منذ أكثر من أسبوع
-
الطاقة والمعادن: بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط بقيمة صفر