الملك: أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي

وقال جلالته في تغريدة عبر إكس، "أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم".
وأضاف جلالته، مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائما وأبدا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار.
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