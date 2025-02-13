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الملك: أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 13-02-2025 02:29 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    شكر جلالة الملك عبدالله الثاني، الأردنيين، بعد الاستقبال الحاشد الذي نظموه له وولي العهد لدى وصولهما مطار ماركا، عائدين من رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلاله بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وقال جلالته في تغريدة عبر إكس، "أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم".

وأضاف جلالته، مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائما وأبدا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار.
 
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