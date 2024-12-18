الملك: الأردنيون دائما على العهد ويد واحدة في تطوير الأردن

الوكيل الإخباري- قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إن الأردنيون دائما على العهد ويد واحدة في تطوير الأردن وحمايته من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، والدفاع عن قضايا الأمة. الأردن بخير، وبهمتكم سيبقى بخير.

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وأضاف خلال لقاء الأهل في محافظة العاصمة: إخواني وأخواتي أبناء عاصمتنا الحبيبة عمان، أعتز أن أكون بينكم بعد زياراتي لكل المحافظات والبوادي بمناسبة اليوبيل الفضي، وكل منطقة زرتها لها مكانة خاصة عندي، وإن شاء الله، حب الأردن دائما يجمعنا.



وقال جلالته "الحقيقة أهلي في كل محافظات بلدنا الحبيب غمروني بكرمهم، وسأبقى على تواصل مستمر بعون الله، وخلال 25 عاما، كان دائما من أولوياتي تطوير الأردن والبناء على الإنجاز وخدمة أبناء وبنات شعبي الوفي.. والحمد لله حققنا معكم الكثير".



وأكد أن عمّان لها مكانة في قلوب الأردنيين جميعا تجمع التاريخ وتجمع العراقة والحداثة، وهي رمز للسلام والمحبة وقلب الأردن النابض والحاضن.