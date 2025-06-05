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الملك: النشامى كانوا وسيبقون على العهد

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم
 
الخميس، 05-06-2025 11:32 م
الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، المنتخب الوطني لكرة القدم بعد تأهله إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.اضافة اعلان


وكتب جلالة الملك عبر "إكس"، "أهنىء من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم. هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم. وشكر خاص لجمهورنا الوفي الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد".
 
gnews

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