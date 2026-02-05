الملك سلمان و الأمير محمد بن سلمان يعزيان الملك

الخميس 2026-02-05 08:40 م

الخميس، 05-02-2026 07:05 م
الوكيل الإخباري-    تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين برقيتي تعزية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات. اضافة اعلان
 
 


