الملك سلمان و الأمير محمد بن سلمان يعزيان الملك

07:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763423 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين برقيتي تعزية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات. اضافة اعلان



تم نسخ الرابط





