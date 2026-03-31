الملك: ضرورة الاحتكام للدبلوماسية في إنهاء الصراعات بالمنطقة

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر.

وأعرب جلالته عن تقديره للدور الإنساني للجنة وجهودها الفاعلة في التخفيف من معاناة المتضررين من الحروب في مناطق النزاع.



وشدد جلالة الملك على ضرورة الاحتكام للدبلوماسية في إنهاء الصراعات في المنطقة.



بدورها، أكدت سبولياريتش ضرورة حماية المدنيين في الصراعات، مشيرة إلى أهمية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وتناول اللقاء المؤتمر رفيع المستوى حول العمل الإنساني في الحروب المقرر أن تستضيفه المملكة هذا العام بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من الدول ضمن "المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني".