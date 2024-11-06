الملك لترامب: أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة طويلة الأمد

وكتب جلالته عبر منصة إكس "أطيب التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية".
وأضاف "أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".
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