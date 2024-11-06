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الملك لترامب: أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة طويلة الأمد

صورة سابقة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني البيت الأبيض في واشنطن ولقائه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
صورة سابقة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني البيت الأبيض في واشنطن ولقائه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الأربعاء، 06-11-2024 12:37 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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وكتب جلالته عبر منصة إكس "أطيب التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية".


وأضاف "أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".

 
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