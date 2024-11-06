الملك لترامب: أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة طويلة الأمد

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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وكتب جلالته عبر منصة إكس "أطيب التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية".