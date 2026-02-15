الملك لرفاق السلاح: أنتم مصدر فخر للأردنيين جميعا

وقال جلالته عبر منصة "إكس": "سعدت بوجودي اليوم بين رفاق السلاح. أنتم مصدر فخر للأردنيين جميعا، وسيبقى الجيش العربي مصنعا للرجال ومدرسة للإخلاص والعطاء في حب الوطن".
