الملك لرفاق السلاح: أنتم مصدر فخر للأردنيين جميعا

01:51 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، أن الجيش العربي سيبقى مصنعا للرجال ومدرسة للإخلاص والعطاء في حب الوطن. اضافة اعلان





وقال جلالته عبر منصة "إكس": "سعدت بوجودي اليوم بين رفاق السلاح. أنتم مصدر فخر للأردنيين جميعا، وسيبقى الجيش العربي مصنعا للرجال ومدرسة للإخلاص والعطاء في حب الوطن".





