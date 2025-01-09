الملك: مبارك للبنان وشعبه لانتخاب جوزاف عون رئيسا

وقال جلالة الملك عبر حسابه على منصة "إكس": "مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز انتخاب فخامة الأخ العماد جوزاف عون رئيسا للبنان. أجدد التأكيد على دعم الأردن للبنان في تعزيز أمنه واستقراره وازدهاره ودوره في محيطه العربي، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة بلده وشعبه."
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