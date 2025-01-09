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الملك: مبارك للبنان وشعبه لانتخاب جوزاف عون رئيسا

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 09-01-2025 07:13 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان.

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وقال جلالة الملك عبر حسابه على منصة "إكس": "مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز انتخاب فخامة الأخ العماد جوزاف عون رئيسا للبنان. أجدد التأكيد على دعم الأردن للبنان في تعزيز أمنه واستقراره وازدهاره ودوره في محيطه العربي، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة بلده وشعبه."

 
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