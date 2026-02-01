الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، مباحثات في القاهرة، ركزت على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لاستعادة استقرار المنطقة.



وأكد الزعيمان، خلال مباحثات ثنائية تلتها موسعة في قصر الاتحادية، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وشدد الزعيمان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وسرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع، إذ ثمن جلالة الملك دور مصر في الوساطة للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب.

وبالحديث عن الضفة الغربية، جدد الزعيمان التأكيد على موقف الأردن ومصر الراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، ورفضهما لمختلف الانتهاكات والممارسات التعسفية ضده.