الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي جرى أمس الأحد، رفض الأردن للاعتداءات على المملكة وعدد من الدول العربية، مؤكدا ضرورة الاحتكام للحوار سبيلا لحل الأزمات.
من جانبها، أعربت ميلوني عن إدانتها للهجمات الإيرانية، مؤكدة التزام بلادها بالعمل مع الأردن والشركاء لتحقيق التهدئة.
-
أخبار متعلقة
-
السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية
-
إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الأردن وعدد من الدول
-
المياه توضح أنها ما زالت تستكمل إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني
-
مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027
-
"الطاقة السورية": انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن
-
وزير الزراعة يبحث مع السفير العُماني سبل تطوير الشراكة
-
إصابتان بحادثي تصادم وتدهور على طرق خارجية