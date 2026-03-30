الإثنين 2026-03-30 08:01 م

الملك وولي العهد السعودي وأمير قطر يعقدون قمة ثلاثية في مدينة جدة

الإثنين، 30-03-2026 07:03 م

الوكيل الإخباري-   يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولةقطر، قمة ثلاثية في مدينة جدة، ركزت على الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد الخطير.

اضافة اعلان

 

وتم التأكيد خلال القمة على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع الأعباء الاقتصادية للحرب الدائرة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

 
 


الأكثر مشاهدة