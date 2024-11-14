الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد الملك الحسين

12:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710052 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لميلاد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، التي تصادف اليوم الخميس. اضافة اعلان





كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.



واستعرض مرسلو البرقيات مسيرة بناء الأردن الحديث التي قادها جلالة الملك الراحل الحسين، على مدى سبعة وأربعين عاما، معبرين عن اعتزازهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمسيرة التحديث والتطوير التي يقودها.



