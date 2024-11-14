الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد الملك الحسين

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.
واستعرض مرسلو البرقيات مسيرة بناء الأردن الحديث التي قادها جلالة الملك الراحل الحسين، على مدى سبعة وأربعين عاما، معبرين عن اعتزازهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمسيرة التحديث والتطوير التي يقودها.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يوجه بإسقاط دعوى ضد قناة المملكة
-
لائحة الأجور الطبية الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت
-
يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قريقرة وفينان غدا
-
الذكرى الـ89 لميلاد الملك الحسين بن طلال تصادف اليوم
-
وفد من أعيان ونواب البلقاء يطلع على إنجازات البلقاء التطبيقية
-
بحث قضايا تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
الأشغال: إنهاء جميع الأعمال على تقاطع جسر المسلخ
-
مهم من السير بالتزامن مع لقاء النشامى والعراق