الجمعة 2025-06-06 11:06 ص
 

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بعيد الأضحى

جلالة الملك وسمو ولي العهد
جلالة الملك وسمو ولي العهد
 
الجمعة، 06-06-2025 10:13 ص
الوكيل الإخباري-  تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول عربية وإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين فيها.اضافة اعلان


وأعرب مرسلو البرقيات عن أطيب التهاني بهذه المناسبة، سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والرفعة.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.
 
gnews

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