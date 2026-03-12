الملك يؤكد أن الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك ويليام ألكسندر، ملك مملكة هولندا، الخميس، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة.

اضافة اعلان



وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، أن الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته، ومستمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون أمنه واستقراره.



وحذر جلالة الملك من استغلال التطورات الحالية كذريعة لانتهاك حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.



وأكد جلالته ضرورة دعم جهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.