الخميس 2026-03-12 07:46 م

الملك يؤكد أن الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته

ا
جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الخميس، 12-03-2026 06:21 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك ويليام ألكسندر، ملك مملكة هولندا، الخميس، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة.

وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، أن الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته، ومستمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون أمنه واستقراره.


وحذر جلالة الملك من استغلال التطورات الحالية كذريعة لانتهاك حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.


وأكد جلالته ضرورة دعم جهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.


من جانبه، أعرب جلالة الملك ويليام ألكسندر، خلال الاتصال، عن تضامن هولندا مع الأردن، مؤكدا التزام بلاده بحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام.

 
 


