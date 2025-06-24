الملك يؤكد أهمية الحفاظ على خفض التصعيد وضرورة وقف الحرب على غزة

ولفت جلالة الملك، خلال الاتصال، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالتهدئة وصولا إلى استعادة أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد جلالته على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإيقاف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
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