الملك يؤكد أهمية الحفاظ على خفض التصعيد وضرورة وقف الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من جلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، اليوم الثلاثاء، أهمية الحفاظ على خفض التصعيد في الإقليم.

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ولفت جلالة الملك، خلال الاتصال، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالتهدئة وصولا إلى استعادة أمن المنطقة واستقرارها.