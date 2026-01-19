الملك يؤكد أهمية مواصلة تطوير آليات العمل الحزبي لخدمة المصلحة العامة

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب، الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه.

اضافة اعلان



وأكد جلالته، خلال لقاء في قصر الحسينية، أهمية مواصلة العمل على تطوير آليات العمل الحزبي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين.



وأشار جلالة الملك إلى ضرورة استمرار التنسيق بين مجلس النواب والحكومة ومجلس الأعيان حول الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة.



وبحث اللقاء مجمل الأوضاع في الإقليم، وجهود المملكة وشركائها لاستعادة الاستقرار.



بدوره، أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن خدمة الأردنيين والأردنيات في صلب العمل البرلماني، لافتا إلى حرص مجلس النواب على ممارسة دوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه.



وتطرق أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب في مداخلاتهم إلى أبرز قضايا الشأن المحلي ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، التي سيتم العمل عليها بالتعاون مع مجلس الأعيان والحكومة.