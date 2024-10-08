 
الثلاثاء 2024-10-08 06:35 م
 

الملك يؤكد ضرورة تقديم تدريب عالي الجودة للمعلمين

جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع خلال لقائه معنيين
جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع خلال لقائه معنيين
الثلاثاء، 08-10-2024 04:44 م

الوكيل الإخباري-   تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، سير العمل في برنامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها، الذي يجري العمل عليه ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025).

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وأكد جلالته خلال لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تقديم تدريب عالي الجودة للمعلمين، لأهمية دورهم في بناء الأجيال.


ولفت جلالة الملك إلى أهمية المضي قدما في تطوير تعليمات إلزامية إجازة ممارسة المهنة للمعلمين لتعزيز مؤهلاتهم، بما يسهم في تطوير بيئة تعليمية ناجحة والنهوض بقطاع التعليم في الأردن.


ويهدف برنامج تدريب المعلمين ما قبل الخدمة إلى شمول 14 ألف معلم ومعلمة بالتدريب على سبع مواد دراسية مع نهاية العام الدراسي 2026-2027، وتفعيل إلزامية تدريب ما قبل الخدمة.


أما برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة، فيهدف إلى تدريب نحو 40 ألف معلم ومعلمة مع نهاية العام الدراسي 2026-2027.


وضم الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

 
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