الملك يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الجمعة، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مدينة العقبة، متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين، وسبل توطيدها في مختلف المجالات.



وأكد جلالة الملك وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي محوري لأمن واستقرار الإقليم.



وأشار جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية.



وتم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع التبعات الاقتصادية للتصعيد الأخير في المنطقة.