الملك يبحث مع رئيس أركان الدفاع البريطاني تعزيز الشراكة الدفاعية

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول جوي السير ريتشارد نايتون، سبل تعزيز الشراكة بين الأردن وبريطانيا في المجالات الدفاعية.

