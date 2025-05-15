الملك يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبد ﷲ الثاني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، المستجدات بالإقليم، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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وأكد جلالته الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.



وفي بحث المستجدات بالمنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، واستئناف وصول المساعدات الإغاثية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.