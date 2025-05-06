الملك يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

وسيبحث جلالته خلال الزيارة؛ قضايا المنطقة والدور الأميركي في تحقيق الاستقرار، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات، والتحذير من التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
وخلال زيارته، يلتقي جلالته في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأميركية، وعددا من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس.
وفي ولاية تكساس، يجتمع جلالة الملك برؤساء وممثلي شركات في الولاية.
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