الثلاثاء 2025-05-06 12:17 ص
 

الملك يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 06-05-2025 12:05 ص
الوكيل الإخباري-   بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.اضافة اعلان


وسيبحث جلالته خلال الزيارة؛ قضايا المنطقة والدور الأميركي في تحقيق الاستقرار، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات، والتحذير من التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

وخلال زيارته، يلتقي جلالته في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأميركية، وعددا من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس.

وفي ولاية تكساس، يجتمع جلالة الملك برؤساء وممثلي شركات في الولاية.
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية الثلاثاء- تحذيرات

تعبيرية

أخبار محلية تثبيت سعر طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام عند 240 ديناراً

الأمن العام

أخبار محلية البحث الجنائي يكشف قضية تغيّب فتاة وقتلها من جنسية عربية منذ عام 2008

تعبيرية

أخبار محلية فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

ارشيفية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: 30 مقاتلة شاركت بالهجوم على اليمن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان

عربي ودولي ترامب يريد العمل مع اردوغان لإنهاء الحرب في أوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة