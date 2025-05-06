الثلاثاء 2025-05-06 05:56 م
 

الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 06-05-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري-   يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي في اليوم الثاني من زيارة عمل إلى الولايات المتحدة.

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وكان جلالته قد اجتمع بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن، وجرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة.

 
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