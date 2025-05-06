الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي

وكان جلالته قد اجتمع بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن، وجرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة.
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