الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي

الوكيل الإخباري- يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي في اليوم الثاني من زيارة عمل إلى الولايات المتحدة.

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