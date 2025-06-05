الملك يتابع مباراة النشامى مع عُمان من السفارة الأردنية في لندن

08:48 م

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الوكيل الإخباري- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب العُماني من مقر السفارة الأردنية في لندن حيث يقوم بزيارة عمل خارجية تشمل دولا عدة. اضافة اعلان

