الثلاثاء 2026-02-17 07:40 ص

الملك يترأس اليوم جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في المملكة المتحدة

الملك يترأس اليوم جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في المملكة المتحدة
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 17-02-2026 07:26 ص
الوكيل الإخباري-   يترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" والتي تستضيفها المملكة المتحدة.اضافة اعلان


وتهدف "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في 2015، إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وفق نهج شمولي.

ويزور جلالة الملك لندن يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

والتقى جلالته وولي العهد الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر في لندن.

وخلال الزيارة بحث جلالته مع رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول جوي السير ريتشارد نايتون، سبل تعزيز الشراكة بين الأردن وبريطانيا في المجالات الدفاعية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

الملك يترأس اليوم جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في المملكة المتحدة

أخبار محلية الملك يترأس اليوم جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في المملكة المتحدة

رجل يتحرى الهلال

أخبار محلية تحري هلال رمضان في الأردن اليوم

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مضخة لاستخراج النفط.

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا

مشهد عام للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء - تحذيرات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سأكون منخرطا في محادثات إيران بشكل غير مباشر

علما الولايات المتحدة وتايوان

عربي ودولي ترامب يقول إنه سيتخذ قراره "قريبا" بشأن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تايوان



 






الأكثر مشاهدة