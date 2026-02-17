الملك يترأس جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في بريطانيا

الوكيل الإخباري- ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وناقشت الجولة، التي تعقد للمرة الثانية عن إدارة المجال الجوي واستخدامات الطائرات المسيّرة، سبل استخدام الأنظمة الحديثة للتعامل مع التحديات المشتركة في هذا الإطار، والتعاون وتبادل الخبرات بما يضمن سلامة وكفاءة استخدام المجال الجوي.



وأكدت الاجتماعات، التي شهدت مشاركة خبراء ورؤساء تنفيذيين لشركات دولية متخصصة وممثلين عن عدة دول، ضرورة تحديث التشريعات والأطر القانونية ذات الصلة لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع في هذا المجال.