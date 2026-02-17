الثلاثاء 2026-02-17 06:45 م

الملك يترأس جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في بريطانيا

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الوكيل الإخباري- ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وناقشت الجولة، التي تعقد للمرة الثانية عن إدارة المجال الجوي واستخدامات الطائرات المسيّرة، سبل استخدام الأنظمة الحديثة للتعامل مع التحديات المشتركة في هذا الإطار، والتعاون وتبادل الخبرات بما يضمن سلامة وكفاءة استخدام المجال الجوي.


وأكدت الاجتماعات، التي شهدت مشاركة خبراء ورؤساء تنفيذيين لشركات دولية متخصصة وممثلين عن عدة دول، ضرورة تحديث التشريعات والأطر القانونية ذات الصلة لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع في هذا المجال.


ومنذ انطلاق "اجتماعات العقبة" بمبادرة من جلالة الملك عام 2015 لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، عقدت جولاتها السابقة في الأردن، وفي دول إسبانيا، وألبانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، والبرازيل، وبلغاريا، ورواندا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والنرويج، ونيجيريا، وهولندا، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، بالشراكة مع المملكة.

 
 


