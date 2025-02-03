الملك يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الكندي

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الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مجمل المستجدات في المنطقة. اضافة اعلان





وأكد جلالته أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة، لتمكين الجهود الدولية لإيصال المساعدات، مثمنا دور كندا في الاستجابة الإنسانية، ودعمها لجهود تحقيق السلام.



وحذر جلالة الملك من التطورات في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات بالقدس.