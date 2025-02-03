الملك يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الكندي

وأكد جلالته أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة، لتمكين الجهود الدولية لإيصال المساعدات، مثمنا دور كندا في الاستجابة الإنسانية، ودعمها لجهود تحقيق السلام.
وحذر جلالة الملك من التطورات في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات بالقدس.
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