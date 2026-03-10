الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني

08:06 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لبحث المستجدات الإقليمية وسبل خفض التصعيد. اضافة اعلان





وأكد جلالته ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الأزمات، مشيرا إلى استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.



وحذر جلالة الملك من استغلال الصراع الدائر في المنطقة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة.





