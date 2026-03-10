الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني

وأكد جلالته ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الأزمات، مشيرا إلى استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.
وحذر جلالة الملك من استغلال الصراع الدائر في المنطقة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة.
