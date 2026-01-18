الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ المملكة تثمّن الدور القيادي للرئيس ترمب في التوصّل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الخطة الشاملة للسلام والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش: حصر 200 بركة زراعية في المحافظة
-
الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي
-
عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة
-
وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"
-
الاتحاد الأردني لشركات التأمين: لا تعديل على الأسعار في مشروع قانون عقود التأمين
-
الكشف عن أسباب انهيار سور الكرك التاريخي وتحذير من وقوع كارثة
-
مدير إدارة السير: اكتشاف 161 حادث مروري مفتعل العام الماضي
-
رئيس ديوان التشريع والرأي: شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها بحوادث وهمية