الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي

الوكيل الإخباري- اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

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وركز الاجتماع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وجرى بحث قضايا المنطقة، والدور المحوري للولايات المتحدة في تكريس الأمن والاستقرار فيها.

وعلى صعيد الأوضاع في غزة، أكد جلالته ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، واستئناف دخول المساعدات.



وبالنسبة للتصعيد بالضفة الغربية، نبه جلالة الملك إلى خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأكد جلالته أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما جرى بحث التطورات في سوريا والجهود المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار فيها.