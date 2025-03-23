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الملك يرعى احتفال القوات المسلحة بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة

الملك وولي العهد يقرآن الفاتحة على أرواح الشهداء
الملك وولي العهد يقرآن الفاتحة على أرواح الشهداء
 
الأحد، 23-03-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-   رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.

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ولدى وصول جلالته يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط.


وفي بداية الاحتفال، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، عزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي.


واستعرض جلالة الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


ووضع جلالته إكليلا من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة.

 
 
gnews

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