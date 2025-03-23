الملك يرعى احتفال القوات المسلحة بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة

ولدى وصول جلالته يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط.
وفي بداية الاحتفال، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، عزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي.
واستعرض جلالة الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
ووضع جلالته إكليلا من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق مشروع "تدريب متدربين في الشركات الناشئة"
-
ورشة في تربية الأغوار الشمالية حول نظام الجودة في رياض الأطفال
-
التعليم العالي: بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2025
-
عروض في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة عيد الفطر
-
الطعاني : أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام الاثنين
-
محاضرة عن معركة الكرامة في المكتبة الوطنية
-
اجتماع لوزيري التنمية الاجتماعية والعمل لبحث عدد من البرامج المشتركة
-
الحكومة تعلن عن دعم اضافي لهذه الفئة من المواطنين