الملك يزور إياد علاوي في منزله معزيا بوفاة نجله

الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في منزله بعمان، معزيا بوفاة نجله حمزة، رحمه الله.

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