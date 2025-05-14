الملك يزور إياد علاوي في منزله معزيا بوفاة نجله

وأعرب جلالته عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريمة بهذا المصاب الأليم، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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