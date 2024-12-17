الملك يستقبل قيادات دينية مسيحية وإسلامية أردنية ومقدسية

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، قيادات دينية مسيحية وإسلامية مقدسية وأردنية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وهنأ جلالة الملك، المسيحيين في الأردن وفلسطين وجميع أنحاء العالم بالأعياد المجيدة، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته.



وأكد جلالته استمرار دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على مواصلة المملكة لدورها التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.