الملك يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط

وجرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وبريطانيا وسبل تعزيز التعاون في مجالي الدفاع ومكافحة الإرهاب، فضلا عن أبرز المستجدات في المنطقة.
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