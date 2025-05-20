الملك يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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