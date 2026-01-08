الخميس 2026-01-08 03:23 م

الملك يستقبل كوستا ولاين في قصر الحسينية

الخميس، 08-01-2026 01:49 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الخميس، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للمشاركة في أعمال أول قمة ثنائية بين الأردن، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتركز القمة على سبل توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد_الأوروبي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي جرى توقيعها بين الجانبين العام الماضي، وتبحث أبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.


وتغطي الشراكة الاستراتيجية 5 محاور رئيسة هي؛ العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والمرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، ورأس المال البشري، والهجرة والحماية ودعم اللاجئين.

 
 


