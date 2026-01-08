الملك يستقبل كوستا ولاين في قصر الحسينية

وتركز القمة على سبل توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد_الأوروبي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي جرى توقيعها بين الجانبين العام الماضي، وتبحث أبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.
وتغطي الشراكة الاستراتيجية 5 محاور رئيسة هي؛ العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والمرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، ورأس المال البشري، والهجرة والحماية ودعم اللاجئين.
