الملك يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وتناول الاجتماع المشاريع الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرزها مشروع سكة الحديد، الهادف لربط مناطق التعدين ومناجم الفوسفات والبوتاس مع ميناء العقبة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بإنشاء البنية التحتية له عام 2026.