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الملك يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 04-09-2024 07:54 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وتناول الاجتماع المشاريع الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرزها مشروع سكة الحديد، الهادف لربط مناطق التعدين ومناجم الفوسفات والبوتاس مع ميناء العقبة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بإنشاء البنية التحتية له عام 2026.

 

وأكد جلالة الملك الحرص على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمية الصندوق الاستثماري في الأردن، الذي أسسته شركة أبوظبي القابضة، في تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية مثل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتسريع العمل في المشاريع قيد الإنشاء.

 
gnews

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