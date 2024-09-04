الملك يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي

وتناول الاجتماع المشاريع الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرزها مشروع سكة الحديد، الهادف لربط مناطق التعدين ومناجم الفوسفات والبوتاس مع ميناء العقبة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بإنشاء البنية التحتية له عام 2026.
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