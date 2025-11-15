السبت 2025-11-15 10:51 م
 

الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف
جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف
 
السبت، 15-11-2025 10:19 م

الوكيل الإخباري-   شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ جميع مراحله بشكل كامل.

اضافة اعلان


كما أكد جلالته ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين المتضررين من الأوضاع في غزة.


وأشار جلالة الملك خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى أهمية دور باكستان في إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمها لاتفاق إنهاء الحرب في غزة.


وشدد جلالته على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما الخطط التي تهدف لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي، محذرًا من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وتم التأكيد، خلال اللقاء، على رفض الأردن وباكستان لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى دعمهما الثابت لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف

أخبار محلية الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد

خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

أخبار محلية خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

تحت رعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي

أخبار محلية إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان

يزن النعيمات

أخبار محلية النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ

124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز

أخبار محلية صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد



 
 





الأكثر مشاهدة