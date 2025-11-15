الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

الوكيل الإخباري- شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ جميع مراحله بشكل كامل.

كما أكد جلالته ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين المتضررين من الأوضاع في غزة.



وأشار جلالة الملك خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى أهمية دور باكستان في إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمها لاتفاق إنهاء الحرب في غزة.



وشدد جلالته على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما الخطط التي تهدف لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي، محذرًا من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.