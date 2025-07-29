الملك يصل إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين

01:11 م

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الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين، للقاء المستشار الألماني فريدريش ميرتس والمشاركة في مؤتمر صحفي مشترك. اضافة اعلان

