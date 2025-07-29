الثلاثاء 2025-07-29 01:53 م
 

الملك يصل إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 29-07-2025 01:11 م
الوكيل الإخباري-   وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين، للقاء المستشار الألماني فريدريش ميرتس والمشاركة في مؤتمر صحفي مشترك. اضافة اعلان
 
 
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