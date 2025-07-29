الملك يصل إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين

-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد لستارمر ضرورة الإنهاء الفوري للكارثة الإنسانية في غزة
-
البدء بالمرحلة الثانية من صرف المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض 2024 - 2025
-
العثور على جثة شاب داخل منزل بعمان والأمن يباشر التحقيقات
-
الامن يفتتح مصنع لوحات أرقام المركبات
-
إدارة الترخيص: توجه لتحويل الفحص العملي للسائقين ليعتمد على الذكاء الاصطناعي
-
تمديد استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية
-
نقابة الصحفيين تحذّر من انتحال الصفة الإعلامية في تغطية نتائج التوجيهي عبر "التواصل الاجتماعي"
-
الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة