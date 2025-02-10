الملك يصل ولاية ماساتشوستس لبحث فرص تطوير شراكات مع الأردن

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين، إلى مقر ولاية ماساتشوستس للقاء حاكمة الولاية وممثلين عن شركات ومؤسسات كبرى في بوسطن لبحث فرص تطوير شراكات مع الأردن.

وبدأ جلالة الملك، الأحد، زيارة عمل للولايات المتحدة الأميركية.

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ومن المقرر أن يلتقي جلالة الملك بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.



وسيلتقي جلالة الملك في مدينة بوسطن بممثلي شركات ومؤسسات تعليم عال أميركية، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، غدا الاثنين، وهي اجتماعات مؤجلة منذ شهر كانون الأول الماضي، والتي حالت الظروف الجوية السائدة آنذاك دون عقدها.