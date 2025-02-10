الملك يصل ولاية ماساتشوستس لبحث فرص تطوير شراكات مع الأردن

وبدأ جلالة الملك، الأحد، زيارة عمل للولايات المتحدة الأميركية.
ومن المقرر أن يلتقي جلالة الملك بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.
وسيلتقي جلالة الملك في مدينة بوسطن بممثلي شركات ومؤسسات تعليم عال أميركية، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، غدا الاثنين، وهي اجتماعات مؤجلة منذ شهر كانون الأول الماضي، والتي حالت الظروف الجوية السائدة آنذاك دون عقدها.
والثلاثاء، يلتقي جلالة الملك، الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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