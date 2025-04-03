الخميس 2025-04-03 09:12 م
 

الملك يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في صوفيا

الملك يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في صوفيا
الملك يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في صوفيا
 
الخميس، 03-04-2025 07:44 م
الوكيل الإخباري-    وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في ساحة ألكسندر نيفيسكي في العاصمة صوفيا.اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال زيارة لجلالة الملك إلى صوفيا للقاء الرئيس البلغاري رومن راديف.
 
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