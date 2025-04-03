الملك يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في صوفيا

07:44 م

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الوكيل الإخباري- وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في ساحة ألكسندر نيفيسكي في العاصمة صوفيا. اضافة اعلان





وجاء ذلك خلال زيارة لجلالة الملك إلى صوفيا للقاء الرئيس البلغاري رومن راديف.